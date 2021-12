Padovan: «Inter, Liverpool ora imbattibile ma occhio a Covid-19 e infortuni!»

Padovan crede all’impresa dell’Inter in Champions League. Il noto giornalista, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, ipotizza che alcuni fattori negativi potrebbero condizionare le prestazioni del Liverpool

PARTITA DA GIOCARE – Il “secondo” sorteggio europeo non sorride all’Inter ma Giancarlo Padovan frena drammi anticipati: «Attenzione, però. L’Ajax non era un avversario proprio facilissimo. Al momento il Liverpool è imbattibile, ma si gioca a febbraio e potrebbe succedere di tutto. Come già successo nel 2020 causa Covid-19, ché ad agosto si giocò una Champions League completamente diversa da quella pronosticata. Nel 2022 tutto può essere diverso rispetto a ora in base alle evoluzioni, che non si possono sapere oggi. E l’anno scorso il Liverpool non ha vinto nulla eh. Oltre al Covid-19, anche la catena di infortuni ti può creare delle difficoltà imprevedibili per la squadra del Liverpool di oggi». Questo il pensiero di Padovan, che invita l’Inter a non partire già battuta.