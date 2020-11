Spezia, colpo a Benevento! Nzola super e secondo successo in Serie A

Vincenzo Italiano Spezia

È appena terminata Benevento-Spezia, la seconda partita di questa settima giornata della Serie A 2020/2021. Ad avere la meglio i bianconeri guidati da Vincenzo Italiano con un netto 0-3. Ecco il report del match deciso da un super Nzola

REPORT – Continua il momento di difficoltà per il Benevento di Filippo Inzaghi. I giallorossi perdono malamente al “Vigorito” subendo la quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Ad avere la meglio, con una grandissima prestazione, lo Spezia. Gli uomini di Vincenzo Italiano conquistano infatti la loro seconda vittoria in campionato grazie alla rete di Pogeba al 29′ e la doppietta realizzata da Nzola nella ripresa. I suoi gol al 65′ e 70′.

CLASSIFICA – Con questa vittoria lo Spezia scavalca proprio il Benevento e sale a quota 8 punti in classifica. Le streghe rimangono invece a 6 e vedono avvicinarsi la zona retrocessione.