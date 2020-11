Juric: “Scudetto? Dico Inter, Milan e Roma! Nerazzurri rosa forte, ma…”

Ivan Juric Verona

Ivan Juric – allenatore del Verona – ha parlato a Radio Deejay delle possibili pretendenti per lo Scudetto. Fra le tre nominate anche l’Inter di Antonio Conte, nonostante un inizio non proprio brillante.

LOTTA A TRE – Sono tre le squadre che – secondo Ivan Juric, tecnico del Verona – competeranno per lo Scudetto di quest’anno. Tra queste anche l’Inter di Antonio Conte, esclusa incredibilmente invece la Juventus di Andrea Pirlo. Ecco le parole dell’allenatore dei gialloblu: «Per lo Scudetto dico Inter, Roma e Milan. I nerazzurri hanno la rosa più forte, fanno bene tante cose anche se per ora non riescono ancora a fare un filotto. Vedo bene anche i rossoneri che sono coraggiosi e hanno alzato il livello, così come la Roma di Fonseca».