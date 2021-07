Spalletti: «Onorato di essere l’allenatore del Napoli! Darò tutto me stesso»

Spalletti è sbarcato a Napoli dove darà inizio a una nuova avventura dopo quella vissuta all’Inter (vedi articolo). Il neo tecnico della squadra partenopea si è detto onorato e molto stimolato dal contesto. Di seguito le sue prima dichiarazioni riportate da “Sky Sport”

NUOVA AVVENTURA – Luciano Spalletti è pronto a rimettersi in carreggiata dopo l’avventura all’Inter. Il tecnico toscano saluta i tifosi del Napoli: «Come dicono loro, starò con te. Felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, naturalmente metterò tutto me stesso a disposizione per quello che sarà il bene del Napoli perché amo questa professione e ho amato le città in cui ho lavorato. Io penso che la felicità sia poi in realtà diversa perché dipende molto dal contesto. E Napoli è un contesto stimolante».