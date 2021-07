Dalbert, dalla Russia in soccorso dell’Inter? Interesse per l’acquisto

Dalbert ha fatto ritorno all’Inter dopo il prestito poco fortunato al Rennes (vedi articolo). La società nerazzurra dovrà trovargli una nuova sistemazione in questa finestra di mercato. Dalla Russia spunta l’interesse del CSKA Mosca.

DALLA RUSSIA – Come già successo nella passata stagione dopo il prestito alla Fiorentina, Dalbert Henrique torna all’Inter come un boomerang anche dopo la stagione disastrosa al Rennes. Il terzino brasiliano è uno dei nomi che i dirigenti nerazzurri dovranno piazzare in questa rovente estate di mercato. Secondo quanto riporta “Euro-Futbol.Ru”, su di lui c’è l’interesse del CSKA Mosca e la sua carriera potrebbe continuare nella Prem’er-Liga. Ivica Olic, ex allenatore della squadra moscovita, aveva indicato Dalbert come possibile rinforzo. Nonostante il suo esonero, il trasferimento del brasiliano è ancora possibile. La richiesta dell’Inter è di 6-7 milioni di euro. Sul difensore ci sono anche alcuni club spagnoli. Dalbert è arrivato dal Nizza nel 2017 e il suo contratto con l’Inter scade nel 2023, ma la società nerazzurra vuole trovare una soluzione definitiva già in questo mercato.

Fonte: Euro-Futbol.Ru