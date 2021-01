Serie A – Juventus-Bologna 2-0, i bianconeri al quarto posto

Andrea Pirlo Juventus

Si è conclusa Juventus-Bologna, lunch match dell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. I bianconeri si impongono 2-0 e risalgono al quarto posto in classifica

In questo fine settimana si disputa l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A che ha visto ieri il Milan laurearsi campione d’inverno nonostante la sconfitta contro l’Atalanta in quanto l’Inter non è andata oltre il pareggio sul campo dell’Udinese. La Juventus, impegnata nel lunch match contro il Bologna, riscatta la sconfitta di domenica scorsa contro l’Inter e batte il Bologna per 2-0 nella sfida disputata allo Stadium. Alla squadra di Andrea Pirlo basta una rete per tempo, vantaggio realizzato da Arthur al 15′ e raddoppio di McKennie al 71′.