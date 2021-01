Tecca: Â«Eriksen nell’Inter? Oltre alla qualitÃ  serve anche la testaÂ»

Tecca: «Eriksen nell’Inter? Oltre alla qualità serve anche la testa»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e in particolar modo di Christian Eriksen sempre in procinto di lasciare la squadra nerazzurra nel caso arrivasse l’offerta giusta

SERVE LA TESTA – Tecca cerca di capire cosa non ha funzionato nel centrocampista danese in un anno che è indossa la maglia nerazzurra: «Oltre alla qualità serve anche la testa per entrare nello spirito della squadra, cosa che purtroppo ad Eriksen non è riuscita. Vederlo in campo nel derby significherebbe che non va più via, ma in realtà l’Inter sta cercando un acquirente».