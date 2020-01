Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: Pandev last minute scaccia l’ultimo posto!

Condividi questo articolo

Genoa-Sassuolo termina 2-1 con l’epilogo del gol di Pandev che trascina i rossoblu a quota 14 punti. Esordio vincente per Nicola, che stacca la SPAL

COLPO SALVEZZA – Genoa-Sassuolo 2-1 è il verdetto che arriva da Marassi. I padroni di casa, con Davide Nicola in panchina dopo l’esonero di Thiago Motta, passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato dal capitano Domenico Criscito. Pareggio immediato dei neroverdi con Pedro Obiang su assist di Manuel Locatelli. Squadre a riposo sull’1-1. Nella ripresa gli uomini di Roberto De Zerbi segnano l’1-2 con Filip Djuricic ma l’arbitro annulla dopo consulto VAR per un tocco con la mano. A pochi minuti dal novantesimo ci pensa allora Goran Pandev, con un gol clamoroso. L’ex Inter si tuffa in area per ricevere il cross di Andrea Favilli, sul pallone arriva Andrea Consigli ma nel rimpallo il macedone segna con la testa da terra. L’azione è viziata da un fallo di Criscito ai danni di Domenico Berardi, ma il gol viene convalidato. A nulla servono i sei minuti di recupero, finisce 2-1 per il Genoa che lascia l’ultimo posto ora occupato dalla SPAL.