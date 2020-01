Pinamonti out in Genoa-Sassuolo non per il mercato: ecco il motivo – TMW

Pinamonti out in Genoa-Sassuolo non per il mercato:...

Pinamonti è stato spedito in tribuna da Nicola per Genoa-Sassuolo, facendo immediatamente pensare a una scelta tecnica in ottica mercato. Secondo quanto raccolto da “TuttoMercatoWeb”, però, la motivazione della scelta sarebbe di altra natura

IN BILICO – Andrea Pinamonti fuori da Genoa-Sassuolo è sicuramente una notizia anche in chiave Inter. L’attaccante, su cui i nerazzurri mantengono il controllo tramite la promessa di riacquistarlo, potrebbe lasciare il Grifone per andare a giocare altrove. Qualche club di Serie A si è già mosso in questo senso. Nello specifico però la scelta di Davide Nicola relativa alla partita in corso di svolgimento non sarebbe dovuta a ragioni tecniche. Il giocatore avrebbe accusato uno stiramento intercostale dovuto a un colpo subito in allenamento. Problema da valutare nei prossimi giorni. In attesa di novità anche sul fronte mercato.

