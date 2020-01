Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: pronto l’undici anti-Gattuso

Napoli-Inter si gioca tra meno di 24 ore e Conte ha le idee chiare per quanto riguarda la formazione da opporre a quella di Gattuso. Tanti recuperi e pochi dubbi dall’inizio

TRA RIENTRI E DUBBI – Napoli-Inter va in scena domani sera, dando così il via al 2020 nerazzurro. Antonio Conte non ha particolari dubbi di formazione dopo una sosta di Natale che ha portato con sé tanti recuperi. Tra questi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez che si accomoderanno in panchina. Idem per Kwadwo Asamoah. Dall’inizio invece Stefano Sensi, che aveva già collezionato minuti contro il Genoa il 21 dicembre. Gli unici due dubbi sono legati a Diego Godin e Roberto Gagliardini, insidiati rispettivamente da Alessando Bastoni e Matias Vecino ma al momento in netto vantaggio. Riecco Lautaro Martinez, che torna al fianco di Romelu Lukaku dopo la squalifica. Si risiede in panchina il baby Sebastiano Esposito che ne aveva preso il posto riuscendo anche a segnare su calcio di rigore contro il Genoa.

PROBABILE (3-5-2) – DI seguito l’undici che Conte dovrebbe schierare domani sera per Napoli-Inter: 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.