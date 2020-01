VIDEO – Acuna accostato all’Inter, lui intanto segna in Sporting-Porto!

Acuna è stato accostato all’Inter come possibile soluzione per la fascia sinistra. L’argentino dello Sporting, questa sera, ha messo a segno il gol del momentaneo pareggio contro il Porto

MONITORATO – Marcos Acuna ha segnato il gol dell’1-1 in Sporting-Porto nella Primeira Liga portoghese. L’esterno, maglia numero 9, ha intercettato con un anticipo di testa il rinvio del portiere inserendosi subito in area di rigore. Una volta entrato in area, controllo di destro sul passaggio di Luciano Vietto e mancino potente sul primo palo. Una bella azione avviata e conclusa dal giocatore della Nazionale Argentina che è entrato tra i profili valutati dall’Inter per la fascia sinistra. La partita si è poi conclusa con la vittoria del Porto (1-2), ma i dirigenti nerazzurri prendono nota della prestazione di Acuna. Un rinforzo in quella zona di campo serve ad Antonio Conte, chissà che non possa essere proprio l’argentino. Di seguito il video pubblicato dall’account YouTube “VSPORTS – Liga Portuguesa”.