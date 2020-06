Serie A e quarantena: si punta sul “precedente Ibrahimovic” – SM

Condividi questo articolo

Serie A vicina alla ripartenza sempre col dubbio della quarantena obbligatoria in caso di nuovo giocatore positivo. Si punta sul “precedente Ibrahimovic” per allentare questa regola che metterebbe in seria difficoltà i club del massimo campionato

La Serie A è sempre più vicina alla ripartenza, ma resta il nodo della quarantena di 14 giorni obbligatoria in caso di nuovo giocatore positivo al Covid-19. Tale regola metterebbe in seria crisi le società e metterebbe soprattutto in discussione la regolare prosecuzione del campionato in caso di una nuova positività. Secondo “Sport Mediaset” la partita è politica e si punta al “precedente Ibrahimovic” per ammorbidire questa regola. L’attaccante svedese infatti è tornato dalla Svezia e sarebbe dovuto restare isolato per 14 giorni, ma il doppio tampone negativo gli ha consentito di tornare subito al lavoro in gruppo.