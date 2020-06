Perisic vuole restare al Bayern, occasione Inter? – SM

Condividi questo articolo

Ivan Perisic è attualmente in prestito dal Bayern Monaco all’Inter. L’esterno croato vorrebbe restare in Germania, l’Inter gongola pensando a un’altra plusvalenza dopo quella Icardi

Ivan Perisic ha lasciato l’Inter la scorsa estate per trasferirsi in prestito al Bayern Monaco, tornando quindi in quella Bundesliga da cui arrivò all’Inter e dove ha fatto bene in passato. La stagione del croato non è stata al momento esaltante, nonostante abbia dato il suo contributo alla causa dei bavaresi, ma secondo “Sport Mediaset” ci sono i presupposti per cui Perisic possa restare al Bayern. I bavaresi e l’Inter stanno trattando per il riscatto del prestito e inoltre il giocatore vorrebbe restare a Monaco dove sente fiducia dell’ambiente e gioca in un ruolo a lui congeniale.