Inter-Morata: i nerazzurri mollano la presa sull’attaccante spagnolo – SM

Alvaro Morata, accostato all’Inter nei giorni scorsi come probabile sostituto di Lautaro Martinez in caso di cessione dell’argentino, esce dai radar del mercato nerazzurro

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter avrebbe mollato la presa su Alvaro Morata, accostato ai nerazzurri nei giorni scorsi come probabile sostituto di Lautaro Martinez in caso di cessione dell’argentino al Barcellona. A far desistere gli uomini mercato dell’Inter sarebbe l’elevato costo del cartellino ma soprattutto l’ingaggio da dieci milioni e mezzo netti.