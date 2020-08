Sarri esonerato dalla Juventus. Decisiva disfatta in Champions League – GDM

Condividi questo articolo

Maurizio Sarri non sarà più l’allenatore della Juventus. A comunicarlo, attraverso un tweet il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Per il tecnico decisiva la disfatta in Champions League, con l’eliminazione agli ottavi arrivata per opera del Lione

ESONERO – Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. A comunicarlo Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato. Per l’allenatore ex Napoli e Chelsea è stata decisiva la disfatta in Champions League, con l’eliminazione arrivata agli ottavi di finale per mano del Lione. Si attende il comunicato ufficiale del club bianconero