La Roma passa il turno grazie a un super Spinazzola: Salisburgo battuto

Finisce 2-0 il ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Salisburgo, dopo l’1-0 in favore degli austriaci all’andata (vedi report).

PRIMO TEMPO – La Roma di José Mourinho si gioca i playoff di Europa League contro il Salisburgo. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore degli austriaci. Arbitro subito impegnato come il portiere del Salisburgo che smanaccia sulla conclusione di Paulo Dybala al 10′ che sbatte poi sulla traversa. Al 33′ arriva il vantaggio dei giallorossi, dalla grande accelerazione di Leonardo Spinazzola il pallone arriva ad Andrea Belotti che fa l’1-0. Al 40′ c’è il raddoppio della Roma grazie al solito Dybala. La Joya segna al volo di sinistro sul secondo assist di Spinazzola. Il primo tempo termina con il risultato di 2-0. Nella ripresa la Roma cerca di gestire la partita. Al 60′ Bryan Cristante va vicino al 3-0. Il tiro del centrocampista finisce però sulla faccia del portiere avversario. I giallorossi riescono a coprirsi bene e a ripartire in contropiede, senza trovare però il gol. Bastano i gol nel primo tempo per ribaltare l’andata e passare il turno alla Roma.