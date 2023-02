Promosse le italiane in Europa, aspettando i ritorni di Champions League

Aspettando i ritorni di Champions League, le squadre italiane nelle altre competizioni hanno tutte passato il turno. Tre vittorie su tre per Napoli, Milan e Inter.

PROMOSSE – L’Italia può festeggiare. Roma e Juventus si sono qualificate agli ottavi di Europa League superando Salisburgo e il Nantes. Ritorni che hanno ribaltato i risultati dell’andata. Stessa sorte per Lazio e Forentina che hanno passato il turno in Conference League. Per la Champions League bisognerà aspettare i ritorni. I match di andata però hanno visto vincere tutte e tre le qualificate: Inter, Milan e Napoli. Successo totale in questa settimana per i club italiani. Segnali che in Europa il calcio italiano è ancora vivo.