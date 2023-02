La Roma perde col Salisburgo, beffata all’88’ da Capaldo. Ansia Dybala

Termina 1-0 Salisburgo-Roma. Giallorossi che sfiorano anche la rete del vantaggio con Cristante e subiscono la beffa nel finale. Preoccupazione per Dybala

STOPPATA DAL PALO − È una buona Roma quella che scende in campo contro il Salisburgo nei playoff di Europa League. Match piuttosto bloccato con i giallorossi che si difendono in modo organizzato lasciando poco alla squadra austriaca. La più grande palla gol del primo tempo è appunto di marca italiana con Abraham, che conclude verso la porta in area ma Kohn dice di noi chiudendo la saracinesca. Nella ripresa, la Roma entra in campo senza Paulo Dybala, out per un problema alla coscia. Al suo posto dentro il laterale turco Celik. I giallorossi continuano con la loro gara di sostanza e sfiorano il gol al 73′ con Cristante, il cui tap-in si stampa sul palo. Nel finale, la beffa austriaca con il gol di Capaldo.