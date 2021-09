Roma, brutto stop a Verona! Arriva la prima sconfitta per Mourinho

Verona-Roma, partita del quarto turno di Serie A, è andata in scena allo Stadio Marcantonio Bentegodi. La squadra allenata da Tudor ha battuto 3-2 gli uomini di Mourinho.

STOP – Dopo sei vittorie consecutive tra Serie A e Conference League, arriva la prima sconfitta stagionale per José Mourinho. A passare in vantaggio sono i capitolini con Lorenzo Pellegrini al 36′, confermando il suo ottimo periodo di forma. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-1. Nella ripresa la squadra di Igor Tudor ribalta il risultato. Prima pareggia Antonin Barak al 49′ e poi arriva il gol del sorpasso con Gianluca Caprari al 54′. La Roma riesce a tornare in partita con l’autogol di Ivan Ilic che infila il proprio portiere nel tentativo di anticipare Tammy Abraham a centro area. Il gol decisivo lo firma Davide Faraoni, che al 63′ trova un destro magnifico dal limite dell’area. Il match termina 3-2 per i padroni di casa. La Roma rimane ferma a 9 punti, il Verona sale a 3 con la prima vittoria del campionato.