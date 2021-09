Agoumé, seconda da titolare con il Brest. Numero 10 sulle spalle

Agoumé è partito titolare in Clermont-Brest, match di Ligue 1. Per il giovane centrocampista in prestito dall’Inter un’altra presenza dal primo minuto nel pareggio della sua squadra.

PRESENZA – Dopo essere partito dal primo minuto contro l’Angers qualche giorno fa, Lucien Agoumé è stato scelto tra gli undici titolari anche oggi contro il Clermont. Il centrocampista in prestito dall’Inter è sceso in campo con la maglia numero 10 sulle spalle. Primo tempo avaro di emozioni, chiuso sullo 0-0 e con Agoumé ammonito al 32′. Nella ripresa passa in vantaggio il Brest con Brendan Chardonnet al 52′, dopo che la squadra avversaria era rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Johan Gastien. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa trovano comunque il pareggio al 65′ con Elbasan Rashani. Il match termina sul punteggio di 1-1. Per Agoumé 72′ in campo prima di essere sostituito. Il Brest va a 4 punti in classifica.