Buona la prima per Mazzarri: l’ex Inter fa 2-2 sul campo della Lazio

Walter Mazzarri inizia bene la sua avventura sulla panchina del Cagliari. L’ex tecnico dell’Inter infatti ha pareggiato per 2-2 la gara di Roma contro la Lazio. Vittoria addirittura sfiorata con pari biancoceleste arrivato a sette dalla fine

BUON ESORDIO − Buona la prima per Mazzarri che sulla panchina del Cagliari va a pareggiare in trasferta sul campo della Lazio. Match molto interessante all’Olimpico tra due squadre che giocano a viso aperto. Il match si sblocca soltanto però alla fine del primo tempo con Ciro Immobile che insacca dentro sul primo palo un assist di Milinkovic Savic. I sardi escono alla grande dagli spogliatoi e dopo nemmeno un minuto trovano il pari grazie al brasiliano Joao Pedro che suggerito da Marin batte Pepe Reina per l’1-1. La squadra di Mazzarri non si accontenta del pari e in ripartenza punisce ancora la Lazio: minuto 62, Joao Pedro va via a Luiz Felipe sulla sinistra, palla a rimorchio per l’ex Inter Keita Balde che freddissimo porta in vantaggio i suoi. Nel finale, i biancocelesti si riversano in avanti e all’83’ trovano il pari con Danilo Cataldi che dai 18 metri sfodera una bella conclusione sotto il sette. All’Olimpico termina 1-1. La squadra di Maurizio Sarri non sa più vincere, visto che manca il successo da tre partite. Punti preziosi invece per il nuovo Cagliari di Mazzarri.