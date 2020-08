Rivoluzione Barcellona, vince Messi: addio Abidal! Fulcro, Inter lontana

Il Barcellona è al tramonto di un ciclo, non solo sul campo dopo il duro 2-8 contro il Bayern Monaco in Champions League, ma anche a livello societario. In particolare, è arrivato il comunicato sull’addio di Eric Abidal. Era noto il rapporto poco felice con Lionel Messi: occhio Inter

SALTA UNA POLTRONA – Eric Abidal non è più il Team Manager del Barcellona. Di seguito il comunicato del club blaugrana: “FC Barcelona ed Éric Abidal hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto che ha unito le due parti. Il Club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, dedizione e la natura stretta e positiva del suo rapporto con tutti gli aspetti della famiglia blaugrana”. Da tempo si parlava di una frattura tra il dirigente e Lionel Messi. Il suo addio potrebbe essere un segnale della forza e del potere della Pulce a ogni livello in casa Barcellona. L’argentino dovrebbe, dunque, continuare a essere il fulcro del club anche nel nuovo corso: Inter lontana?