Rose accoglie Lazaro: “Obiettivo del club. Spero possa migliorarci”

Lazaro è in procinto di lasciare l’Inter e diventare un nuovo calciatore del Borussia Mönchengladbach. La trattativa è conclusa e Marco Rose, allenatore del club tedesco, ha espresso le prime parole sul nuovo acquisto. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla Bild

AFFARE IN USCITA – Marco Rose parla del nuovo acquisto in arrivo dall’Inter: «Non sono solo giocatori voluti da me. Hannes Wolf e Valentino Lazaro sono anche obiettivi della società, che può contare su un grande scouting. Speriamo e ci auguriamo che possano migliorarci. Adesso sta a loro mantenere le aspettative. Vedo Lazaro su entrambe le fasce. Ma anche come ala di copertura nella difesa a tre – dice Rose -. E so che può anche essere un otto di grande qualità, perché è semplicemente un grandissimo giocatore. Anche con gli avversari alle spalle. Ha delle qualità calcistiche che gli permettono di distinguersi, conosce gli spazi, è molto dinamico, segna e difende bene. Ci sono poche posizioni in cui io non possa fidarmi a schierarlo. Tranne che come difensore centrale, può coprire un po’ tutti i ruoli».