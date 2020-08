Silva: “Conte, che approccio! Sento Ranocchia. Ero vicinissimo all’Inter”

Marco Silva ha parlato di Antonio Conte e della passata trattativa che poteva portarlo sulla panchina dell’Inter. L’allenatore sottolinea i pregi del tecnico italiano e descrive le qualità di Andrea Ranocchia. Di seguito le sue dichiarazioni su SkySport24

RE DELLA PANCHINA – Marco Silva e la sfida tra allenatori: «Antonio Conte ha fatto molto bene. Mi ha sorpreso il modo in cui l’Inter ha approcciato la gara. Dal punto di vista tattico è stato perfetto. In Premier League ebbe un fantastico impatto: vinse subito al primo anno, poi la seconda stagione non è stata delle migliori. Ora si sta ripetendo in Italia, dove non è facile competere con la Juventus. Le sfide con Conte? Abbiamo fatto due ottime partite – dice Silva -. La seconda tenemmo il controllo della partita, poi il Chelsea la risolse nel finale. Furono due grandi gare in cui facemmo di tutto per vincere. L’Italia ha una grande scuola. Ora tra i vari modelli quello tedesco sembra avere qualcosa in più, ma è difficile fare un paragone. Io mi ispiro a me stesso. Seguo diversi allenatori, ma ho plasmato il mio modo di giocare. Mourinho è stato importante per come ha vinto in Portogallo e poi in tutti gli altri Paesi, ha segnato una strada».

ESPERIENZE PASSATE – Marco Silva parla anche di un suo ex giocatore: «Andrea Ranocchia? A volte ci sentiamo. Prima che un grande giocatore è un ottimo professionista. Aveva il sogno di giocatore in Premier e grazie a quell’esperienza ci è riuscito e si è goduto il momento. Abbiamo avuto anche la possibilità di portarlo al Watford, ma non è stato possibile. Oggi mi piace vederlo all’Inter: anche quando non gioca è importante per il suo ruolo nello spogliatoio. Vicino all’Inter? La verità è che un’operazione può dirsi chiusa solo quando firmi. Sono stato molto vicino all’Inter dopo l’addio all’Olympiakos. Ci furono diversi incontri positivi e sembrava praticamente fatta. Poi il club fece una scelta diversa con De Boer».

Fonte: Gianlucadimarzio.com