Pochettino, accordo sulla risoluzione trovato con il Psg. Galtier è pronto

L’Inter ha accolto due nuovi giocatori ieri e oggi e ora attende di sapere quale sarà il futuro di Milan Skriniar. Il Psg non ha alzato l’offerta per il difensore ma intanto ha trovato l’accordo per dire addio a Pochettino.

ACCORDO – L’Inter attende di sapere, dopo aver ufficializzato due colpi, il futuro di Milan Skriniar. Il difensore piace al Psg che ha presentato una prima offerta ufficiale respinta dai nerazzurri. Non arrivano altri rilanci, forse anche per rispetto della doppia trattativa di ieri chiusa dai nerazzurri ma lo faranno presto. Intanto però i parigini hanno trovato l’accordo, secondo quanto riporta l’Equipe, l’accordo con Pochettino per risolvere il contratto. Sul tavolo circa 10 milioni di euro e dunque, l’epoca Galtier al Psg, sembra pronta a cominciare.

Fonte: Equipe