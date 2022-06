VIDEO – Lukaku è stato di parola: «Lautaro, rimani all’Inter: torno io! Noi…»

Non si può certo dire che non sia un uomo di parola, Romelu Lukaku (vedi editoriale). L’attaccante belga, nell’intervista di fine 2021 rilasciata al collega Matteo Barzaghi, consiglia a Lautaro Martinez di non lasciare l’Inter perché sarebbe tornato lui. E così è stato! Di seguito il video con un estratto dell’ormai “storica” intervista di Lukaku ai microfoni di Sky Sport

