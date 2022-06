Inter, quattro acquisti in archivio. Ora la situazione Skriniar da risolvere

L’Inter è attivissima in questo calciomercato. Domani ufficialmente si apre il mercato, vero, ma intanto i nerazzurri hanno messo in archivio ben 4 colpi. E ora c’è la situazione Skriniar da risolvere.

SOLUZIONE – Domani con molta probabilità, dopo Lukaku e Asllani, verranno ufficializzati anche Onana e Mkhitaryan. Questo perché il calciomercato ufficialmente si apre domani e dunque, anche per “rispetto” delle ex squadre, non sono stati annunciati. Intanto però l’Inter si è portata a casa 4 giocatori nuovo, quasi cinque considerando che Bellanova sosterrà le visite presto. E ora c’è da risolvere la situazione intorno a Skriniar. L’uscita dello slovacco con molta probabilità farà fiondare l’Inter su uno/due difensori centrali. I nomi sono quelli di Bremer e Milenkovic, almeno, quelli più caldi. Se uscirà Skriniar è ovvio che i nerazzurri dovranno prendere qualcuno per colmare il buco, ma tempo al tempo. Ora c’è da lavorare con altre piccole uscite, come Andrea Pinamonti, poi si penserà agli altri nomi.