Pjanic, sospiro Juventus: il piano di rientro prima dell’Inter – Sky

Il primo marzo si giocherà Juventus-Inter. Ieri grande preoccupazione in casa bianconera con Pjanic uscito prima dal campo a causa di un problema muscolare. Oggi gli esami di rito

RIENTRO – Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di “Sky Sport”, per Miralem Pjanic si tratta di un leggero affaticamento (QUI il report medico). Per il bosniaco uno stop di circa 7 giorni. Contiamo di vederlo in campo contro il Lione tra una settimana negli ottavi di finale di Champions League, quindi ci sarà nel big match del primo marzo contro l’Inter a Torino.