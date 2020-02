Barzaghi (Sky): “Eriksen dubbio tattico Inter. Conte prepara due occasioni”

Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, intervenuto a “Campo Aperto” ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Lazio, ma anche dell’ambientamento di Eriksen in nerazzurro.

RIMONTE SUBITE – Matteo Barzaghi, intervenuto a “Sky Sport 24”, ha prima parlato del match di ieri contro la Lazio e delle rimonte subite dai nerazzurri: «Se l’Inter vuole dare fastidio deve evitare queste rimonte. Le più pesanti sono quelle subite in Champions League contro Barcellona e Borussia Dortmund, ma anche Fiorentina e Lazio in campionato. Ieri i nerazzurri non hanno demeritato. L’assenza di Handanovic ha pesato così come il gol a inizio ripresa ha tagliato le gambe. Bisogna però capire perché l’Inter nella ripresa cala».

NUOVO ARRIVO – Barzaghi ha chiuso parlando di Christian Eriksen: «C’è un dubbio tattico su Eriksen e Conte deve lavorare su questo. Si tratta di un giocatore arrivato il 27 gennaio e c’è bisogno di tempo per inserirsi in un sistema che non prevede un trequartista. Contro il Ludogorets giocherà titolare e anche domenica serà contro la Sampdoria ha buone possibilità di esserci. Juventus? Bisogna vedere se ci saranno delle risposte positive nelle prossime due gare».