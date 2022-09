Palacio dice addio al calcio: il terzo ex Inter nel giro di una settimana

Dopo la notizia del suo cambio di sport dal calcio al basket, è arrivato ufficialmente l’annuncio di Rodrigo Palacio relativo alla sua volontà di appendere le scarpette al chiodo. Il terzo ex Inter nel giro di una settimana, dopo Goran Pandev e Andrea Ranocchia.

RITIRO UFFICIALE – Era già nell’aria con la notizia del suo passaggio al basket (vedi articolo), anche se non ancora ufficiale. Ora lo è. Rodrigo Palacio dice addio al calcio giocato, il terzo ex Inter nel giro di una settimana dopo Goran Pandev e Andrea Ranocchia. Cinque le stagioni, dal 2012 al 2017, per il Trenza in nerazzurro, dove si è fatto amare dai tifosi per le sue prestazioni. Da ricordare soprattutto il colpo di tacco che decise il derby del dicembre 2013 contro il Milan. Buona fortuna, Rodrigo!