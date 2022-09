Palacio non smette mai di stupire: l’ex Inter va al Garegnano… Basket

Palacio passa dal calcio giocato al Basket. El Trenza, dopo aver appeso al chiodo le scarpette da manto erboso, ha deciso di mettersi quelle da cestista. L’ex Inter tesserato per un club di Basket di Serie D

NUOVA VITA − Rodrigo Palacio, per cinque stagioni all’Inter dal 2012 al 2017, è diventato un nuovo giocatore del Garegnano. Si tratta di una squadra di Basket, militante nel campionato di Serie D lombarda. Lo riporta il sito Basket Universo. L’ex centravanti argentino, da sempre appassionato della pallacanestro, è stato tesserato regolarmente per il campionato. El Trenza non smette mai di stupire!