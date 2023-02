Nzola torna e salva lo Spezia, riacciuffata l’Udinese nel secondo tempo

Lo Spezia torna a fare punti dopo la sconfitta immeritata con la Juventus. All’esordio di Leonardo Semplici in panchina i liguri guadagnano un punto prezioso per la salvezza, 2-2 contro l’Udinese grazie alla doppietta di Mbala Nzola.

PARI – Lo Spezia riesce a guadagnare un punto fondamentale in chiave salvezza per il prosieguo del campionato. I liguri pareggiano contro l’Udinese con il risultato di 2-2. Leonardo Semplici impone una nuova marcia e chiude il suo esordio in maniera più che positiva in trasferta. La squadra di Andrea Sottil continua invece a deludere, l’ultima vittoria e l’unica del 2023 risale addirittura al 22 gennaio. Lo Spezia va in vantaggio dopo 6 minuti grazie al gol di Mbala Nzola, rientrato quest’oggi tra i titolari in seguito all’infortunio riscontrato. L’Udinese rimonta tra il primo e il secondo tempo. Beto sigla il pari al 22′, Roberto Pereyra poi porta avanti momentaneamente i friulani al 55′ su assist di Sandi Lovric. Mbala Nzola colpisce ancora al 72′ e permette allo Spezia di evitare la sconfitta.