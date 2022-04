Napoli, prime conseguenze negative dopo il KO di Empoli: la nota del Club

Napoli in crisi dopo la clamorosa sconfitta in casa dell’Empoli (vedi articolo). E le conseguenze per la squadra allenata da Luciano Spalletti arrivano subito, come reso noto dal Club del Presidente Aurelio De Laurentiis attraverso una breve nota: “La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente”.

La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. pic.twitter.com/3cWMm7TUsJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022

Questa la nota veicolata dalla società azzurra attraverso il proprio account Twitter [@SSCNapoli].