Empoli successo di rimonta sul Napoli! 3-2 con doppietta di Pinamonti

L’Empoli ferma il Napoli: gli ospiti, in vantaggio per 0-2, si fanno rimontare fino al 3-2. Decisiva la doppietta di Andrea Pinamonti

FINE DEI GIOCHI? – Il Napoli, forse, abbandona ogni velleità per la corsa scudetto. La squadra di Spalletti si arrende ad un Empoli combattivo che rimonta il doppio svantaggio e conquista una vittoria che sembrava insperata. Il Napoli parte bene e, alla fine del primo tempo, sigla lo 0-1: bel gol di Mertens, che approfitta del velo di Osimhen e porta in vantaggio gli ospiti. Il raddoppio, nella ripresa, con Insigne che al 53′ porta i suoi sullo 0-2. Sembra fatta ma i padroni di casa reagiscono: all’80’ Henderson accorcia le distanze. Tre minuti dopo l’episodio decisivo: follia di Meret che perde palla sul pressing di Pinamonti e regala all’attaccante di proprietà dell’Inter il più facile del 2-2. All’87’ arriva il gol che completa la rimonta: è ancora Pinamonti a battere Meret su preciso assist di Bajrami dalla destra. I partenopei scivolano, così, a 5 punti dall’Inter capolista, con una partita in più rispetto ai nerazzurri.