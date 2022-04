De Leo (Bologna): «Niente allenamento causa virus, bene così!». Ora l’Inter

De Leo commenta il pareggio casalingo contro l’Udinese. Il collaboratore tecnico del Bologna, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Udinese, spiega le difficoltà rossoblù negli ultimi giorni. E tra poco più di 72 ore arriva l’Inter

WEEKEND COMPLICATO – Tocca a Emilio De Leo prendere parola al posto del vice Miroslav Tanjga, naturale “sostituto” di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: «Diciamo che il rammarico è che avremmo voluta vincerla dall’inizio, chiaramente. E continuare la nostra striscia positiva. Però, a onor del vero, abbiamo avuto una serie di difficolta e vicissitudini. Perché due giorni fa, in pratica, non ci siamo nemmeno allenati dato che mezza squadra aveva contratto questo virus gastrointestinale. Quindi bene, perché i vari Francesco Bardi, Nicolas Dominguez e Mattias Svanberg hanno stretto i denti. Perché anche loro non si era allenati e non dovevano partire dall’inizio. Sicuramente hanno dimostrato ancora una volta che nelle difficoltà si può tiare furi un’opportunità. I ragazzi sono tutti ben presenti e coinvolti. E oggi lo hanno dimostrato. quindi sicuramente siamo soddisfatti. Mihajlovic è sicuramente soddisfatto. Avrebbe voluto un regalo, perché oggi è la Pasqua ortodossa. E anche noi avremmo voluto farglielo. Ha fatto i complimenti al gruppo. Anche perché è iniziato questo ciclo e, fino alla fine dell’anno, noi non vogliamo mollare un centimetro. Continuiamo a essere sempre attaccati ai risultati e Mihajlovic lo apprezza molto. Vogliamo dare seguito al lavoro con questo gruppo». Queste le parole di De Leo al termine di Bologna-Udinese (vedi articolo). Ora il Bologna dovrà preparare la partita contro l’Inter, in programma mercoledì 27 aprile.