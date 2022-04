Pinamonti: «Emozionato per la doppietta! Futuro? Adesso non ci penso»

Andrea Pinamonti ha deciso Empoli-Napoli con una doppietta (vedi articolo). L’attaccante ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita

FUTURO – Queste le parole di Andrea Pinamonti: «Non si può non essere emozionato dopo una partita del genere ed una doppietta del genere. Fare gol mi da tanto, farne due ancora di più. Questa vittoria vuol dire tantissimo, quando i risultati non arrivano nello spogliatoio c’era malumore. Stagione della svolta? Può essere. Sono felice, sono sereno. Futuro? Non penso a niente, voglio solo festeggiare con i miei compagni».