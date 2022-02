Napoli, Barcellona troppo superiore: azzurri eliminati dall’Europa League

Termina 2-4 Napoli-Barcellona. Netta superiorità dei ragazzi di Xavi che chiudono il primo già sull’1-3. Per gli azzurri, in gol Insigne e Politano. Napoli eliminato dall’Europa League. All’andata era finita 1-1

SUPERIORITÀ − Match senza storia al Diego Armando Maradona con un Barcellona supersonico che demolisce il Napoli 2-4. Troppi e fatali gli errori degli azzurri. Il primo di questi arriva subito all’8′. Direttamente da calcio d’angolo battuto basso e male da Lorenzo Insigne parte il contropiede blaugrana, assist di Traore per Jordi Alba che davanti Alex Meret non sbaglia. Il Barcellona non si ferma e al minuto 13 è già sul 2-0. Altra ripartenza degli spagnoli guidata da Frankie de Jong che si mette in proprio e sfodera un meraviglioso tiro a giro imparabile per Meret. Anche in questo caso, errore del Napoli che ha concesso tanto spazio all’olandese. La squadra di Luciano Spalletti prova a rientrare in partita al 23′ guadagnandosi un calcio di rigore con Victor Osimhen. Dal dischetto non sbaglia Lorenzo Insigne. Nel finale di primo tempo, altro gol spagnolo. Dagli estremi di un corner, palla messa fuori male dalla difesa partenopea e grande conclusione di Gerard Piquet a battere il povero Meret.

Nella ripresa, il canovaccio non cambia. Al 59′, il Barcellona cala il poker con Aubameyang che sfrutta un bell’assist di Traore per fare 1-4. Nel finale, con i nervi e l’orgoglio il Napoli si tuffa in avanti. E all’87’ sfrutta una leggerezza degli spagnoli per insaccare il 2-4 con Matteo Politano.