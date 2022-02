Sabato: «Inter, ti serve Lukaku! Inzaghi? Pronto a vincere lo Scudetto»

L’ex giocatore nerazzurro Antonio Sabato, ai microfoni di Tmw radio, ritiene un possibile ritorno di Lukaku per l’Inter favorevole. Poi qualche battuta su Inzaghi e Conte

NECESSITÀ − Sabato sull’eventuale ritorno di Lukaku in nerazzurro: «L’Inter ha bisogno di Romelu Lukaku. A parte i problemi di Lautaro Martinez, per me servirebbe la sua fisicità e i suoi gol. Perdonato per l’addio in estate. L’Inter sarebbe fallita senza la sua vendita e quella di Achraf Hakimi. Però se vuole tornare in nerazzurro, deve abbassarsi l’ingaggio. In Inghilterra ha reso solo all’Everton, non è un campionato per lui quello della Premier League». Queste le sue considerazioni su Conte e Inzaghi: «Antonio Conte? Queste dichiarazioni le ha fatte ovunque, anche all’Inter. Se faccio una grande squadra io la affiderei a Massimiliano Allegri. Serve uno più tranquillo, Conte è un vulcano. Scudetto? L’Inter è stanca, Simone Inzaghi sta facendo ruotare i giocatori ma non gli si può dire nulla, sta facendo un grande campionato. Per me Inzaghi è pronto a vincere lo Scudetto».