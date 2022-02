Criscitiello: «Inter, unico ottavo di finale di Champions League già finito»

Michele Criscitiello, su Sportitalia, non ha dubbi sul destino in Champions League dell’Inter. Poi valuta la situazione del calcio italiano facendo un bilancio anche con le squadre coinvolte in Europa League

LIVELLO − Criscitiello fa il punto sulla situazione delle italiane in Europa: «L’Inter ha fatto una buona partita contro il Liverpool ma è l’unico ottavo di Champions League già praticamente finito. La Juventus fa il gol e poi si chiude col Villarreal pareggiando. Lazio e Napoli fuori dall’Europa League, il Milan è uscito dalla Champions League già ai gironi. Solo l’Atalanta è passata bene. L’Europa ci vuole buttare fuori e il livello del calcio italiano è questo».