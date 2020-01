Mourinho: “Cambio Lamela-Eriksen, ecco il motivo. L’attacco Tottenham…”

Mourinho si è soffermato indirettamente su Christian Eriksen dopo la partita vinta dal Tottenham contro il Norwich con il punteggio di 2-1 (Qui i dettagli). Il tecnico ha parlato dell’ingresso del trequartista, trattato in queste ore dall’Inter, che ha sostituito Erik Lamela: di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa



INGRESSO SENZA LASCIARE IL SEGNO – José Mourinho, dopo la vittoria del Tottenham in Premier League, ha spiegato i motivi della sostituzione di Lamela: «E’ stato fantastico quello che è successo dopo l’1-1, che accade in un momento difficile per noi. Guardo in panchina e non ho attaccante per cambiare la partita. La squadra è un po’ affaticata, specialmente Lucas, Son e ovviamente Lamela. L’ho tolto (sostituito con Eriksen, ndr.) perché era in difficoltà ed è un giocatore che proviene da un infortunio molto importante e lungo, molto difficile».

