Allan-Inter e Vecino-Napoli? Dopo Politano-Llorente altro scambio! – Sky

Allan-Inter e Vecino-Napoli? Dopo Politano-Llorente altro scambio!

Politano per Llorente ma non solo: Inter e Napoli starebbero pensando a uno scambio fra Allan e Vecino. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport aveva dato per fatta la prima operazione (vedi articolo). Ecco quale sarebbe l’ipotesi fatta dalle due società nella giornata di oggi.

DUE PER DUE – Gianluca Di Marzio lancia una nuova trattativa: «Nel parlare dell’operazione fra Matteo Politano e Fernando Llorente l’Inter e il Napoli hanno iniziato a parlare, poi è da capire anche la volontà dei due giocatori, che è sempre determinante in queste operazioni, di uno scambio Allan all’Inter e Matias Vecino al Napoli. Da subito. È da capire se Vecino accetterebbe di andare al Napoli, poi se ovviamente anche Allan, che credo in questo momento abbia voglia di cambiare perché la situazione lì è cambiata sotto tanti punti di vista. Lo vuole anche Carlo Ancelotti all’Everton, quindi a proposito di scontenti e di giocatori che vogliono andare via lui è il giocatore su cui il Napoli può far ruotare il mercato in uscita. La novità è che si è parlato di questo scambio Allan-Vecino, poi non so a chi possa convenire dei due».