Di Marzio: “Politano dall’Inter al Napoli, la Roma non rilancia! Va su due”

Politano è destinato a diventare un giocatore del Napoli, con la Roma che abdica. Gianluca Di Marzio ha concluso “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport tornando sull’attaccante ormai alle sue ultime ore da tesserato dell’Inter (vedi articolo).

FUORI UNA – Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter ormai tratta solo con un club: «La Roma non ha rilanciato, e credo non lo farà, per Matteo Politano diretto al Napoli. Sta guardando altri esterni: uno è Adnan Januzaj, l’altro è Javairo Dilrosun dell’Hertha Berlino. Il suo agente è arrivato oggi in Italia, penso che incontrerà Gianluca Petrachi nei prossimi giorni per trovare un’intesa. L’Hertha Berlino vuole cederlo a titolo definitivo, la Roma vuole un obbligo di riscatto».