Mourinho ammette: «Mia espulsione giusta! Ma sull’influenza dell’arbitro…»

Mourinho al termina di Roma-Torino, partita riacciuffata dai giallorossi al 95′ (vedi report), spiega la sua espulsione e sottolinea quanto l’assenza di Dybala sia pesata finora alla sua squadra. Di seguito il suo intervento a DAZN

SCUSE – José Mourinho ha rimediato un’espulsione per proteste durante Roma-Torino. Il tecnico portoghese non si nasconde: «L’espulsione è giusta, le mie parole all’arbitro meritano un cartellino rosso. Ho parlato con lui dopo la partita e mi sono scusato, però del gioco e del suo gioco come arbitro non voglio parlare. Ho avuto l’umiltà di scusarmi con lui per le mie parole però della sua performance, della sua ipotetica influenza, al di là di qualche episodio importante, non voglio parlare».

LUCE – Mourinho sottolinea poi quanto sia pesata per la Roma l’assenza di Paulo Dybala: «Ci sono due partite oggi: una fino al 60′ e un’altra fino al 70′. Fino al 60′ i tifosi della Roma vogliono andare a casa, poi in 20 minuti abbiamo creato di più che in 70 minuti. Quanti punti avremmo avuto in più nelle ultime 6 partite con Dybala in campo? La difficoltà che si vede nella costruzione del gioco è perché ci sono squadre con venti giocatori meravigliosi, per noi la luce sta lì. Però si può anche parlare del fatto che ci sono giocatori in questo momento con un livello bassissimo».