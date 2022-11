Roma, Dybala salva Mourinho: 1-1 con il Torino! Belotti sbaglia, Matic gol al 95′

La Roma di Mourinho se la vede davvero brutta all’Olimpico con il Torino di Juric. I giallorossi vanno sotto nel secondo tempo e riacciuffano la partita all’ultimo minuto con Matic, ma è Dybala ad accendere la luce. Poco prima Belotti sbaglia un calcio di rigore. Espulso Mourinho per proteste. La sfida termina sull’1-1

LUCE ARGENTINA – La Roma di Mourinho è andata ad un passo dalla sconfitta casalinga con il Torino di Juric. Dopo un primo tempo povero di emozioni, il match si accende nel secondo tempo quando il Torino passa in vantaggio con un bel gol di testa di Lynetti al 55′. Mourinho per riacciuffare la partita si affida a Dybala, rientrato dopo un lungo infortunio. Con l’argentino in campo la Roma macina gioco e occasioni fino al rigore procurato da Zaniolo e affidato ai piedi di Belotti: l’ex granata dagli undici metri sbaglia colpendo il palo. Quasi allo scadere Dybala con un tiro a giro colpisce la traversa e sulla ribattuta Matic insacca con una botta da fuori al 95′. Mourinho espulso per proteste. La sfida termina 1-1.