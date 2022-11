Genta: «Inter bene nell’ultimo mese, ma ha pietra al collo! La difesa…»

Carlo Genta, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter, reduce dal successo sul campo dell’Atalanta. Di seguito le dichiarazioni sulle frequenze di Radio 24.

NON BANALE – Il commento di Carlo Genta : «La partita di Bergamo non è stata banale. L’Inter ha giocato veramente bene, è stata una bella squadra nell’ultimo mese e mezzo eppure ha perso a Torino pur non meritando, e si trova con la pietra al collo di un numero di sconfitte che non ammettono più nessuna replica. Skriniar, de Vrij e Bastoni? Non hanno fatto una grande prima parte di stagione, fino a qui sono ai limiti della sufficienza».