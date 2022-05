Milan, novità dall’Inghilterra: azionista del Liverpool avanza per acquistare le quote!

Milan in vendita ma al miglior offerente e non così in fretta, a quanto pare. Le trattative con Investcorp al momento non sono arrivate alla tanto attesa fumata bianca. E dall’Inghilterra avanza prepotente una nuova ipotesi, che coinvolge indirettamente il Liverpool

MILAN ANCORA MADE IN USA – Un azionista di minoranza del Liverpool è pronto a rilevare la maggioranza del Milan, che da tempo “lavora” al cambio di proprietà. E la cifra in ballo è superiore al miliardo di euro. Secondo quanto appreso dall’emittente inglese Sky News a firma Mark Kleinman, gli statunitensi di RedBird Capital Partners hanno contattato i connazionali del fondo Elliott Management Corporation per trovare un accordo. E anticipare così Investcorp (vedi articolo), che nel frattempo ha fatto scadere la sua esclusiva per completare l’acquisizione delle quote rossonere. RedBird possiede poco più del 10% del Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool da un decennio. Intanto RedBird, Elliott e Investcorp hanno tutti rifiutato di commentare la situazione legata al futuro del Milan. Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Sky News – Mark Kleinman