VIDEO – Dybala tra Inter ed estero dopo la Juventus: l’agente fa chiarezza

Dybala è tornato su tutte le prime pagine sportive a una settimana dalla Finale di Coppa Italia per le voci che lo vedono già all’Inter per la prossima stagione. Motivo per cui l’agente Antun frena ogni ipotesi sul suo futuro dopo l’addio certo – a parametro zero – alla Juventus. Di seguito il servizio del collega Francesco Cosatti, inviato alla Continassa per Sky Sport

TEMA DA RINVIARE – La nota dell’agente Jorge Antun (vedi articolo) è dovuta. In questo finale di stagione, parlare del futuro di Paulo Dybala è troppo “pericoloso” a livello mediatico. Per questo motivo al momento è tutto congelato. L’unica certezza è l’addio alla Juventus, già noto da tempo. L’attaccante argentino può restare in Italia o andare all’estero. L’Inter c’è, ma prima c’è la Finale di Coppa Italia (vedi focus). La destinazione di Dybala si conoscerà dopo Juventus-Inter, ovviamente. Anzi, a stagione calcistica completamente terminata in Italia. Manca poco…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).