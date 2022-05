Pinamonti uomo-mercato dell’Inter ma prima avversario: Scamacca nel mirino

Pinamonti sta per chiudere la sua esperienza all’Empoli ma non prima di aver affrontato la “sua” Inter a San Siro. L’attaccante del vivaio interista si candida a essere protagonista nel prossimo mercato. Nel frattempo, l’obiettivo si chiama… Scamacca

SFIDA NELLA SFIDA – L’attenzione mediatica su Andrea Pinamonti è tanta. Alla vigilia di Inter-Empoli (vedi informazioni) all’attaccante dell’Inter in prestito all’Empoli viene chiesto di dimostrare tutto il suo valore a San Siro. E c’è da credere che così sarà. Il passato offre molti esempi di calciatori di proprietà che si esaltano nelle partite contro la “propria” squadra. Nel caso di Pinamonti, c’è anche un motivo in più. L’attaccante scuola Inter a fine stagione tornerà a Milano con poche chance di permanenza. E può diventare una pedina fondamentale per il mercato nerazzurro in uscita. Nel frattempo, il classe ’99 italiano ha un obiettivo: dimostrare di non essere “meno forte di…”. E la sfida da lanciare riguarda principalmente Gianluca Scamacca, coetaneo, connazionale e pari ruolo. Nonché possibile colpo di mercato dell’Inter, magari proprio in uno scambio tra centravanti 23enni. Pinamonti è a quota 12 gol, Scamacca con il Sassuolo è a 13 in Serie A (vedi classifica cannonieri). E mancano solo tre partite. Chi avrà segnato più gol a fine stagione? Il primo se la vedrà con l’Inter domani, il secondo contro il Milan all’ultima giornata…