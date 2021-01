Milan, Hernandez Ã¨ falso positivo: torna a disposizione per il derby

Milan, Hernandez è falso positivo: torna a disposizione per il derby

Theo Hernandez Milan-Spezia

Il Milan recupera tre giocatori per il derby di Coppa Italia contro l’Inter di martedì prossimo: Hernandez era un falso positivo e sarà quindi a disposizione, tornano negativi anche Ante Rebic e Rade Krunic

Buone notizie per il Milan in vista delle prossime partite, soprattutto del derby di Coppa Italia contro l’Inter di martedì prossimo. La società rossonera ha appena comunicato attraverso il suo sito ufficiale che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e faranno presto gli esami per la ripresa dell’attività agonistica. Torna a disposizione soprattutto Theo Hernandez che, dopo ulteriori controlli, è risultato essere in realtà un falso positivo. Il giocatore può tornare a riprendere regolarmente gli allenamenti e sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli.