Udinese-Inter, Eriksen fa progressi: possibile un rilancio di Conte? – SM

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Udinese-Inter di sabato pomeriggio, ultima giornata del girone d’andata, potrebbe essere la nuova occasione per Christian Eriksen. Il centrocampista danese fa progressi nella sua nuova posizione in campo e Conte potrebbe rilanciarlo

Archiviata la festa per la vittoria contro la Juventus, l’Inter si prepara per la prossima sfida. I nerazzurri sabato chiuderanno il girone d’andata in casa dell’Udinese e l’obiettivo sarà ovviamente vincere per poter agganciare provvisoriamente il Milan, impegnato contro l’Atalanta, e sperare magari nel titolo platonico di campioni d’inverno in caso di sconfitta dei rossoneri. La sfida della Dacia Arena potrebbe essere una nuova occasione per Christian Eriksen. Antonio Conte ha infatti deciso di provare a ritagliare all’ex Tottenham un nuovo ruolo di regista alla “vice Brozovic” e, dopo il primo esperimento contro la Fiorentina in Coppa Italia, si stanno registrando progressi visti anche nell’amichevole di ieri contro la Pro Sesto. Secondo “Sport Mediaset” a Udine potrebbe esserci quindi una nuova occasione anche per far rifiatare Brozovic in vista del derby di Coppa Italia.